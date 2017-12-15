Взрыв на заводе в Тернополе: спасатели считают причиной нарушение технологического процесса (фото, видео)

По данным спасателей, причиной взрыва на заводе комбината «Стройиндустрия» в Тернополе стало нарушение технологического процесса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС в Тернопольской области, в бетонно-формовочном цехе предприятия взорвалась газовая смесь, в результате чего произошло частичное разрушение железобетонной крыши на площади около 576 м кв. (24х24 м). Под завалами бетонных конструкций оказался работник цеха, гражданин 1951 года рождения, житель Тернополя.

Читайте такжеНа Львовщине из-за взрыва на вагоноремонтном заводе погиб работник

Спасатели незамедлительно начали поисковые и аварийно-спасательные работы. Всего к ним были привлечены 5 единиц техники и 23 человек личного состава пожарно-спасательной бригады.

Место происшествия и зона возможных разрушений были огорожены и освещены. Во время проведения аварийно-спасательных работ для обследования места завала, а также прилегающей территории на наличие пострадавших, привлекался внештатный кинологический расчет управления. В 20:55 спасатели высвободили пострадавшего из-под завала и передали работникам центра экстренной медицинской помощи, которые госпитализировали его в реанимационное отделение Тернопольской городской больницы №1.

Вероятная причина взрыва – нарушение технологического процесса. Окончательные выводы относительно причин и последствий взрыва будут приняты после завершения детального изучения обстоятельств происшествия, обследования здания и проведения заседания специальной комиссии.

Как сообщал УНИАН, взрыв произошел вчера, 14 декабря, ориентировочно в 19:20, один человек в результате пострадал, оказавшись под завалами.