Под Киевом проучили водителя маршрутки, выгнавшего сына погибшего бойца АТО (фото, видео)

Около 20 ветеранов АТО собрались на конечной остановке 716 маршрутки в Вишневом, чтобы защитить сына и вдову погибшего украинского военного Цыганка Сергея, павшего в бою вблизи Дебальцево 9 февраля 2015 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщает волонтер Людмила Мартыненко.

Так, 12 декабря водитель этой маршрутки выгнал 11-летнего ребенка из салона, несмотря на то, что мальчик показал справку и сказал водителю, что его отец погиб на войне.

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Водитель извинился перед матерью, Татьяной Цыганок, и пообещал, что такого больше не произойдет, и передал ребенку конфеты.

По словам представителя общественного совета при КОГА, этот инцидент еще будет рассматриваться в администрации.

Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковске участники АТО провели "воспитательную беседу" с водителем маршрутки, который отказал в бесплатном проезде матери погибшего участника АТО и нагрубил ей.