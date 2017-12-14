В Бердичеве водитель иномарки травмировал студента на пешеходном переходе (фото)

Сегодня в Бердичеве Житомирской области водитель автомобиля Opel травмировал студента на нерегулируемом пешеходном переходе.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, авария произошла около 8:25 на улице Соборной.

По предварительным данным, водитель автомобиля Opel на нерегулируемом пешеходном переходе выехал по встречную полосу и сбил 16-летнего студента. Парень учится в одном из бердичевский учебных заведений.

В результате наезда он получил легкие телесные повреждения.

По данным бердичевских СМИ, вместе с пострадавшим было еще двое студентов, которые во время аварии успели отскочить и избежать наезда автомобиля. Подробности этого ДТП сейчас устанавливаются, проводится проверка.