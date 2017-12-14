Полиция рассказала подробности резонансного задержания фейковых "полицейских"

Полиция рассказала подробности вчерашнего задержания девятерых членов преступной группы, которые причастны к ряду резонансных преступлений по всей территории Украины, в том числе к краже 30 кг золота у винницких предпринимателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Житомире сообщили начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко и заместитель прокурора области Виталий Мякишев.

Они рассказали, что задержание злоумышленников произошло вчера в Запорожье и по оперативной информации, в настоящее время задержано 9 человек - это 7 жителей Одесской области и 2 жителя Запорожской области.

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“По предварительной информации, к резонансному ограблении винницких предпринимателей причастны 7 человек, а двое им помогали”, - уточнил УНИАН Печененко.

Как прозвучало на брифинге, все задержанные - в возрасте от 29 до 55 лет, причем 5 из них уже привлекались ранее к уголовной ответственности.

Злоумышленников поймали вчера перед совершением очередного ограбления частного дома. У них изъяты деньги, золото, часть которого они уже успели переплавить. Имеет ли это изъятое золото отношение к украденному у винницких предпринимателей, сейчас устанавливает экспертиза.

Также у злоумышленников изъяли поддельные документы, пистолеты различных модификаций, устройства для отстрела резиновых пуль, автомат, гранаты, наручники, ножи, балаклавы, наклейки и шевроны с надписью “полиция”, наличные деньги, точная сумма которой не уточняется. Кроме этого, изъяты золотые украшения разного достоинства, бирки к ювелирным изделиям, товарные чеки на значительные суммы, автомобили и прочее.

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Как прозвучало на брифинге, злоумышленники действовали организованно, часто меняли автомобили - одни оставляли, а другие покупали. Остальные подробности этого резонансного дела правоохранители не разглашают учитывая тайну следствия, поскольку расследование этого дела продолжается и проводятся следственные и розыскные действия.

Задержанных должны доставить в Житомир, где будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, вчера правоохранители задержали нападавших, которые отобрали у винницких предпринимателей около 30 кг золотых ювелирных изделий на 15 млн грн.