В Днепропетровской области похоронили девочку, которую застрелил 10-летний братик (видео)
Следствие выясняет, откуда школьник мог взять оружие.
Сегодня, 12 декабря, на Днепропетровщине родители и родные простились с маленькой Виолеттой, которой вскоре должно исполниться три года.
На похороны съехались несколько десятков человек из других районов области, ведь в Вакулово дети приехали только на отдых к прадедушке. Как все произошло – никто не знает точно до сих пор. По словам местных, накануне пенсионер отправился на рынок, а 10-летнего правнука и его сестру оставил дома одних, передает ТСН.
"Человек вышел в центр за хлебом. Внук его (прадеда) сам нашел – прибежал в центр. Там расстояние небольшое, он искал дедушку и привел домой", - рассказывают в селе.
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Мальчик где-то нашел самодельное устройство для отстрела охотничьих патронов и попал в сестру. Девочка погибла мгновенно.
Уголовное производство возбуждено по статье "Умышленное убийство" и проверяют, где именно парень нашел оружие. По одной из версий, опасное орудие школьник нашел на помойке рядом с домом.
"Уголовная ответственность, согласно украинскому законодательству, наступает с 14 лет. Следственными действиями будет решена степень ответственности других лиц – родителей, дедушки, которые могут быть причастны к совершению данного правонарушения", - сообщают в полиции области.
Напомним, на Днепропетровщине десятилетний мальчик нашел пистолет и случайно выстрелил из него в свою двухлетнюю сестру.