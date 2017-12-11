В Днепре спецназ задержал кортеж джипов, направляющихся в парк развлечений (фото)

На ул. Космической в Днепре спецназ провел задержание группы неизвестных лиц. Об этом на свой странице в Facebook сообщил общественный деятель Олег Чистопольцев, передает 056.ua.

Читайте такжеНа Одесчине 72-летний моряк захватил заложников и открыл стрельбу по людям

По его словам, задержание происходило на въезде в парк развлечений «Лавина». «Прямо сейчас происходит «Маски шоу» на въезде в «Лавину». Полицейский спецназ остановил кортеж джипов с номерами серии АР. Подержали ребят руками на капот, проверили, поизвинялись и отпустили», - пишет Олег Чистопольцев.

Официальной информации от правоохранительных органов пока нет. Подробная информация о событии будет уточняться.