На Житомирщине во время пожара сгорел автомобиль. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 9 декабря в 17:46 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном кирпичном гараже в с. Левковичи Овручского района. Об этом спасателям сообщили соседи.

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К месту происшествия были направлены дежурный караул местной пожарной охраны с. Словечне того же района. Он установил, что огонь охватил крышу гаража площадью 30 кв. м и существует реальная угроза распространения возгорания на расположенные рядом здания летней кухни и жилого дома.

Совместными усилиями владельцев, соседей и двух работников МПО пожар локализован в 18:30 и в 19:30 – ликвидирован. Огнем уничтожена крыша гаража и автомобиль Skoda Octavia. Погибших и травмированных не имеет. Благодаря оперативным действиям пожарных и крестьян, дом и летняя кухня остались невредимыми.

Пока окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.