На Сумщине российский информатор пытался устроить теракт на военном объекте в день ВСУ (фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали информатора РФ при попытке заложить взрывчатку на одном из военных объектов в Сумской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что житель областного центра был завербован спецслужбами РФ как информатор. Человек, в частности, передавал кураторам данные о военных объектах и правоохранительных структурах региона.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в начале декабря злоумышленник получил из России новое задание.

«По замыслу кураторов он должен был совершить террористический акт на одном из военных объектов в День Вооруженных сил Украины. Взрывное устройство, эквивалентное почти двум килограммам тротила, было передано путём «закладки», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВзрыв в центре Киева: неизвестные атаковали стриптиз-клуб (фото)

Как сообщила пресс-секретарь УСБУ в Сумской области Олеся Рапута, сотрудники СБУ задержали злоумышленника вечером 5 декабря во время попытки заложить взрывчатку под военным объектом. Она не уточнила название объекта, о котором идет речь, а также его местонахождение.

Сейчас решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.15 и ч.2 ст.258 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник задержан в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Ранее в Одессе задержали подозреваемую в закладывании взрывчатки под авто погибшего в Мариуполе полковника СБУ.