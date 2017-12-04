В Киеве женщина за рулем Lexus столкнулась с Fiat: не работали светофоры (фото, видео)
Fiat ехал по Пушкинской в столице и столкнулся с Lexus.
В Киеве на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Пушкинской произошло ДТП с участием автомобилей Lexus и Fiat.
Свидетели рассказывают, что были выключены светофоры, на перекрестке стоял патрульный, который регулировал дорогу для проезда кортежа, передают "Стражи.Эспрессо".
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В этот момент Fiat ехал по Пушкинской и столкнулся с Lexus, который ехал по бульвару Шевченко. От столкновения Lexus развернуло, а Fiat отбросило на тротуар.
Женщина, которая в этот момент стояла на тротуаре, успела отскочить. В результате ДТП пострадал водитель Fiat, у него ушибы и посеченное лицо.
Как сообщал УНИАН, в воскресенье вечером, 3 декабря, в Киеве произошло ДТП с участием маршрутки.