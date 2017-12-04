В Одессе застрелили мужчину

В воскресенье, 3 декабря, в полицию Одессы поступило сообщение о выстрелах в центре города.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области на странице в Facebook.

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"Сегодня в 20:14 в полицию поступило сообщение о стрельбе на ул. Бугаевская", - говорится в сообщении.

Полицейские на месте инцидента обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

Сейчас сотрудники полиции совместно с прокуратурой устанавливают обстоятельства происшествия. В городе введен план "Перехват".

Как сообщал УНИАН, 11 ноября в Одессе во время конфликта с применением оружия тяжело ранен мужчина. По предварительным данным, конфликт произошел между тремя мужчинами, которые вместе сидели за столом, установленным на дворе, рядом с детской площадкой.