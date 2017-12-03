Неизвестные заблокировали вход в здание телеканала NewsOne в Киеве

17:49, 03 декабря 2017
Происшествия
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Телеканал NewsOne заявляет о блокировании канала людьми в военной форме.

Неизвестные заблокировали вход в здание телеканала NewsOne в Киеве / скрин видео

Неизвестные заблокировали здание телеканала NewsOne, в редакции считают, что там готовятся провокации, цель которых неизвестна.

«К территории канала подъехал грузовик с мешками, содержание которых неизвестно. Люди, которые называют себя активистами, отказываются давать комментарии и не говорят, с какой целью вход и выход в канал заблокировали. Въезд в канал заблокирован колючей проволокой», - говорится в сообщении.

Журналисты просят правоохранительные органы обратить внимание на происшествие.

«Редакция канала NewsOne связывает события с тем, что это единственный канал, который транслирует «марш за импичмент», организованный Михаилом Саакашвили», - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что неизвестные одеты в военную форму.

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Новость в сюжете: Блокирование телеканала NewsOne
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