Неизвестные заблокировали вход в здание телеканала NewsOne в Киеве

Неизвестные заблокировали здание телеканала NewsOne, в редакции считают, что там готовятся провокации, цель которых неизвестна.

«К территории канала подъехал грузовик с мешками, содержание которых неизвестно. Люди, которые называют себя активистами, отказываются давать комментарии и не говорят, с какой целью вход и выход в канал заблокировали. Въезд в канал заблокирован колючей проволокой», - говорится в сообщении.

Журналисты просят правоохранительные органы обратить внимание на происшествие.

«Редакция канала NewsOne связывает события с тем, что это единственный канал, который транслирует «марш за импичмент», организованный Михаилом Саакашвили», - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что неизвестные одеты в военную форму.