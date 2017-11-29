Во Львове мужчина на глазах дочери убил собаку, избил жену и бросился на патрульного

Во Львове задержали 48-летнего мужчину, который убил собаку, избил жену и бросился на патрульного с ножом. Ему грозит уголовная ответственность, сообщает Патрульная полиция Украины в Facebook.

"Врачи скорой медицинской помощи сообщили патрульным, что госпитализировали гражданку после избиения мужем, поэтому по указанному адресу немедленно отправился патруль. Дочь супругов объяснила полицейским: сначала папа на ее глазах убил их собаку, а затем избил мать. Предварительный диагноз пострадавшей: сотрясение мозга, ушиб мягких тканей височно-лобной области", - сообщила полиция.

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"Патрульные полицейские вошли в квартиру и сообщили мужчине, что его доставят в отделение полиции. Гражданин отреагировал агрессией: начал толкать патрульных, в результате чего сорвал нагрудный жетон с форменной одежды одного из инспекторов. Мужчину предупредили о применении специальных средств, но он схватил нож и начал угрожать полицейским", - рассказывается в заметке.

После этого патрульный полицейский мгновенно отреагировал и обезоружил нападавшего. На мужчину надели наручники и доставили задержанного в Железнодорожный отдел полиции. Потерпевшая женщина написала заявление на своего 48-летнего мужчину.

Как сообщал УНИАН, в мае на Киевщине мужчина на глазах дочери выбросил с третьего этажа лабрадора.