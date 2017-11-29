Ограбивший магазин сын нардепа Попова признал вину, адвокаты будут просить о домашнем аресте

Народный депутат от РПЛ Игорь Попов заявил, что адвокаты будут просить для его сына домашний арест с ношением электронного браслета. Об этом он сказал журналистам в Оболонском суде Киева, где сегодня состоится рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения его сыну Богдану, сообщает телеканал "112 Украина".

"Конечно, мы просим меру пресечения в виде содержания его под стражей с браслетом дома. Мои адвокаты считают, что у нас есть достаточно много смягчающих обстоятельств", - сказал он.

Нардеп также добавил, что его сын полностью признает свою вину.

"Он полностью признал подозрение, которое ему объявили. Он отвечает на все вопросы, участвует во всех следственных действиях, никто ни от кого не прячется, так и будет", - говорит Попов.

Попов также пообещал, что займется воспитанием сына и компенсирует все убытки, которые он причинил.

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При этом нардеп заявляет, что точно не знает мотивов, побудивших его сына пойти грабить магазин, но последний говорил о "влияние и спор", сообщает "Украинская правда".

Попов рассказал, что во время следственных действий говорил с сыном мало.

"Когда его допрашивали, мы присутствовали, и мы могли слышать все, что он отвечает. Я мог сказать ему несколько эмоциональных слов о том, что как от нехорошо поступил", - сказал нардеп.

"Он говорит о каком-то влиянии, что это наспор было или кто-то его "на слабо" брал. Это полная ерунда. Разумеется, я не верю в корыстные мотивы. Я не говорю, что у нас семья какая-то богатая, но если надо было ему что-то, кроссовки какие-то, то я ему говорил, дождись черной пятницы и купи на распродаже. Такие потребности мы удовлетворяли. Глупостей мы не покупали, он их и не просил ", - сказал Попов.

Как сообщал УНИАН, вчера задержанный за ограбление магазина сын нардепа Попова начал давать показания.