В киевской школе утром произошел пожар: загорелось подсобное помещение

В столичной школе на проспекте Маяковского, 21Г в Деснянском районе произошел пожар, пострадавших нет.

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Как сообщает Главное управление ГСЧС в Киеве, информация о пожаре поступила в оперативно-координационный центр в 5.57.

Возгорание возникло в подсобном помещении на втором этаже. Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных возгорание на площади 4 кв. м было быстро ликвидировано.

В результате пожара поврежден шкаф, закопчены стены и потолок в помещении.

Причина возникновения пожара устанавливается.