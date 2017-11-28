В киевской школе утром произошел пожар: загорелось подсобное помещение
10:47, 28 ноября 2017Происшествия
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Возгорание возникло в подсобном помещении на втором этаже, огонь на площади 4 кв. м был ликвидирован спасателями.
Причина возникновения пожара сейчас устанавливается / фото pmg.ua
В столичной школе на проспекте Маяковского, 21Г в Деснянском районе произошел пожар, пострадавших нет.
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Как сообщает Главное управление ГСЧС в Киеве, информация о пожаре поступила в оперативно-координационный центр в 5.57.
Возгорание возникло в подсобном помещении на втором этаже. Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных возгорание на площади 4 кв. м было быстро ликвидировано.
В результате пожара поврежден шкаф, закопчены стены и потолок в помещении.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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