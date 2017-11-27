В Киеве школьник вонзил матери нож в грудь - СМИ

В Киеве 16-летний ученик общеобразовательной школы во время ссоры ударил мать ножом в грудь.

Случай произошел в ночь на воскресенье, 26 ноября, в Днепровском районе столицы. 40-летняя женщина получила тяжелые травмы, однако осталась жива и была госпитализирована, передает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.

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Обстоятельства происшествия устанавливаются, полиция проводит расследование.

В случае, если вина подростка будет доказана, он может понести ответственность по ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений), а это от пяти до восьми лет тюрьмы.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября в Соломенском районе столицы на улице Нововокзальной в квартире была найдена мертвой 15-летняя девушка с ножом в груди.