В Днепре грабители во время побега от полиции врезались в заграждение моста

В Днепре грабители во время погони и попытки скрыться от правоохранителей на полной скорости врезались в заграждение на мосту через Днепр. Об этом сообщает ТСН.Ранок.

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Часть Volkswagen от удара просто срезало, водитель и пассажир с места происшествия скрылись. Как стало известно ТСН, люди из этого авто, угрожая оружием, похитили крупную сумму денег.

Патрульные подтвердили, что в салоне разбитого авто нашли номера, которые запомнили свидетели нападения, а также пистолет.

Полиция деталей преступления не разглашает, но в городе объявили план перехват.

Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина, который залез в люк, чтобы украсть провода, так увлекся вырезанием кабеля, что не заметил ни патрульной машины, которая остановилась рядом, ни самих полицейских.