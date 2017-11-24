В Днепре грабители во время побега от полиции врезались в заграждение моста
Часть Volkswagen от удара просто срезало, водитель и пассажир с места происшествия скрылись.
В Днепре грабители во время погони и попытки скрыться от правоохранителей на полной скорости врезались в заграждение на мосту через Днепр. Об этом сообщает ТСН.Ранок.
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Часть Volkswagen от удара просто срезало, водитель и пассажир с места происшествия скрылись. Как стало известно ТСН, люди из этого авто, угрожая оружием, похитили крупную сумму денег.
Патрульные подтвердили, что в салоне разбитого авто нашли номера, которые запомнили свидетели нападения, а также пистолет.
Полиция деталей преступления не разглашает, но в городе объявили план перехват.
Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина, который залез в люк, чтобы украсть провода, так увлекся вырезанием кабеля, что не заметил ни патрульной машины, которая остановилась рядом, ни самих полицейских.