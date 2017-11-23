Вдохновленный "работой" вор кабелей в Днепре не заметил, как к нему подъехали копы (видео)
11:32, 23 ноября 2017Курьёзы
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Сначала мужчина охотно отвечал на вопросы, и только потом понял, что с ним общаются полицейские.
Мужчина так вдохновленно воровал, что не узнал копов / скриншот
Вор так вдохновенно воровал, что не узнал копов. Забавное задержание произошло в Днепре, рассказывает ТСН.
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Мужчина, который залез в люк, чтобы украсть провода, так увлекся вырезанием кабеля, что не заметил ни патрульной машины, которая остановилась рядом, ни самих полицейских.
Когда те начали с ним говорить, он охотно отвечал на вопросы, и только потом понял, что с ним не только болтают, но и снимают все на смартфон.
Ранее УНИАН сообщал, что в Запорожье сотрудники патрульной полиции задержали мужчину, который во время кражи кабеля телекоммуникационных сетей Укртелекома застрял в колодце.
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