Вдохновленный "работой" вор кабелей в Днепре не заметил, как к нему подъехали копы (видео)

Вор так вдохновенно воровал, что не узнал копов. Забавное задержание произошло в Днепре, рассказывает ТСН.

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Мужчина, который залез в люк, чтобы украсть провода, так увлекся вырезанием кабеля, что не заметил ни патрульной машины, которая остановилась рядом, ни самих полицейских.

Когда те начали с ним говорить, он охотно отвечал на вопросы, и только потом понял, что с ним не только болтают, но и снимают все на смартфон.

Ранее УНИАН сообщал, что в Запорожье сотрудники патрульной полиции задержали мужчину, который во время кражи кабеля телекоммуникационных сетей Укртелекома застрял в колодце.