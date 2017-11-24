В Киеве на Почтовой вспыхнул пожар - очевидцы (фото)

В столице на Почтовой площади полыхает пожар. Об этом сообщил пользователь Twitter Тарас.

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"На Почтовой что-то хорошо горит", - говорится в его сообщении, к которому прикреплено фото.

На фотографии видно, что дорогу заволокло дымом. Что именно горит, пока не известно.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября в Киеве спасатели ликвидировали пожар в недостроенной трехэтажке возле склада магазина керамики "Агромат".