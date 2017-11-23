В Киеве к 8 годам приговорили виновника ДТП, в котором погибла 9-летняя девочка

В Киеве к 8 годам лишения свободы приговорили виновника ДТП на Осокорках, в котором погибла 9-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

«В четверг, 23 ноября, с участием прокуратуры города Киева Дарницкий суд огласил приговор 32-летнему мужчине - виновнику дорожно-транспортного происшествия на Осокорках, в результате которого погибла 9-летняя девочка, а другая получила многочисленные переломы», - говорится в сообщении.

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В прокуратуре отмечают, что водитель признан виновным по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и осужден к максимальному сроку лишения свободы, предусмотренному санкцией статьи, а именно, 8 годам с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

В прокуратуре напомнили, что смертельное ДТП произошло 6 августа 2017 года на ул. Садовой дачного массива Осокорки. Водитель Chevrolet Lacetti, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на двух малолетних детей.

От полученных травм 9-летняя девочка умерла в карете скорой медицинской помощи, другая девочка с многочисленными переломами была госпитализирована в больницу.

После столкновения 32-летний мужчина пытался скрыться с места совершения преступления, однако был задержан свидетелями аварии, а в дальнейшем и правоохранителями. Содержание алкоголя в крови мужчины составляло 2.23 промилле.