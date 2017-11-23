Полиция задержала 12 человек по делу о похищении элитных авто в Германии (фото, видео)

Украинские и немецкие правоохранители задержали группу из 12 человек, которых подозревают в угоне автомобилей в Германии и перепродаже их в других странах. Об этом сообщает сайт Национальной полиции Украины.

"Больше года украинские и немецкие полицейские собирали информацию и документировали преступную деятельность группы из числа жителей Черновицкой области. По местам проживания 12 задержанных проведены обыски, изъяты вещественные доказательства. Постепенно полицейские установили состав группы похитителей автомобилей, распределение ролей каждого из них и схему, по которой действовали злоумышленники", - говорится в сообщении.

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Было проведено 18 санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников, а также их автотранспорта и другого имущества.

«Мы провели совместную украинско-немецкую операцию по изъятию вещественных доказательств и задержания преступной группы, которая угоняла элитные автомобили в Европе и легализовывала их в Украине. Благодаря совместным действиям, думаю, преступники будут строго наказаны», – отметил Председатель Нацполіції Сергей Князев.

Отмечается, что в ходе обысков, которые проводились одновременно как на территории Украины, так и на территории Германии, изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность подозреваемых к совершенным преступлениям. В частности, средства мобильной связи, радиостанции, компьютерная техника, детали компьютеров автомобилей, сканеры для открытия транспортных средств, документы похищенных в Германии автомобилей и тому подобное. Досудебное расследование продолжается.