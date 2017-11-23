"Ритуальное" убийство под Одессой совершила торговавшая "живым товаром" банда из Турции - СМИ

Убийцы гражданина Турции, тело которого нашли в конце прошлой неделе в Одесской области, не являются адептами каких-либо культов.

Они инсценировали "черный" ритуал, чтобы направить следствие по ложному пути. Об этом рассказали "Думской" источники в правоохранительных органах.

Убитый – турецкий бизнесмен Юнал Синан Дорукхан, который часто приезжал в Украину. В прошлом году он даже попал в ДТП в Киеве, однако на слушание дела об админправонарушении не явился.

"Турка долго мучили и убили ударом тяжелого предмета по голове, после чего тело сожгли. На месте преступления полицейские обнаружили оккультные знаки и мертвую черную курицу, повешенную и пронзенную ножом", - говорится в сообщении.

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В результате совместной операции уголовного розыска и СБУ задержали четверых иностранцев, тоже граждан Турции, которых подозревают в убийстве.

Как узнали СМИ, они являются членами преступной группировки, занимавшейся торговлей "живым товаром" - отправкой украинок в сексуальное рабство за границей.

Иногда, по иформации СМИ, иностранцы промышляли и рэкетом - угрожали и вымогали деньги у своих соотечественников. Непокорных похищали, брали в заложники и держали взаперти.

"С родни Дорукхана выбить деньги не удалось, поэтому бандиты решили ликвидировать заложника, который мог стать опасным свидетелем. А чтобы ввести полицию в заблуждение, они инсценировали оккультное жертвоприношение", - добавили журналисты.