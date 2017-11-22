Жестокое убийство фермера в Одесской области: подозреваемый наркоман скрывался в шалаше в лесопосадке

Полиция задержала одного из подозреваемых в убийстве фермера в Измаильском районе Одесской области. Об этом УНИАН сообщил начальник Измаильского отдела полиции Роман Галкин.

По его словам, злоумышленник скрывался в одной из лесопосадок, между селами Старая Некрасовка и Кислица, в самодельном шалаше, где у него были еда и питье.

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«Автомашину, на которой передвигались преступники, полиция обнаружила уже на следующий день после убийства. В салоне авто обнаружены следы крови и наркотики.

Установить личность подозреваемых оказалось несложно – на месте преступления убийца потерял телефон, а снимок его подельника успели сделать пострадавший фермер вместе со своим работником», - сказал Галкин.

На месте преступления в теплицах полицейские нашли нож и мобильный телефон убийцы, а по пути «отхода» бандитов — второй нож, который и является орудием преступления.

В результате следственно-оперативных мероприятий полицейским удалось задержать одного из злоумышленников. Он уже дал признательные показания.

«По его словам, они пришли в теплицы целенаправленно, а именно – за коноплей, которую там выращивали. Как оказалось, злоумышленники являются наркоманами», - добавил начальник Измаильского отдела полиции.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, обнаружили в теплице несколько кустов конопли, высота которых достигала по два метра, а также высушенные растения на стеллажах. По факту незаконного выращивания наркотиков впоследствии было отрыто уголовное производство по ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака либо конопли) Уголовного кодекса Украины.

По мнению начальника Измаильского отдела полиции, правоохранители через несколько дней задержат скрывающегося убийцу.

«Правоохранители располагают полной информацией о нем, была проведена работа с родственниками, известен круг его общения», - добавил Галкин.

Жестокое убийство фермера в селе Старая Некрасовка Измаильского района Одесской области были совершено 15 ноября. Вооруженные злоумышленники напали на братьев-фермеров — нанесли смертельные ножевые ранения в область сердца 37-летнему мужчине. Его 34-летний брат также серьезно пострадал, его госпитализировали в реанимацию.

Преступники скрылись. По данному факту начато уголовное производство по признакам ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.