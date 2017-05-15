В центре Киева девушка заблокировала движение, припарковав свое авто по центру дороги

14:42, 15 мая 2017
Происшествия
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Автомобиль с госномером 010 BP припаркован посреди улицы Владимирской.

фото Киев Оперативный

В центре Киева на улице Владимирской напротив красного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко девушка припарковала автомобиль по центру дороги и ушла.

Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

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"По словам свидетелей, девушка просто припарковала своё авто Hyundai, госномер 010 BP, по центру дороги и ушла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте находятся сотрудники патрульной полиции, которые ожидают эвакуатор или владельца.

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Теги: #Киев#неправильная парковка