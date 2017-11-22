В ДТП с туристическим автобусом на Львовщине погибло двое людей (фото)

Сегодня примерно в 9:00 на трассе Киев-Чоп в селе Сможе Сколевского района произошло ДТП с участием туристического автобуса. Как сообщает Главное управление Нацполиции во Львовской области, вследствие ДТП погибли двое людей.

Читайте такжеСкользкая дорога: в Сумах из-за гололеда произошло массовое ДТП (видео)Как предварительно установили правоохранители, столкнулись туристический автобус Setra, за рулем которого находился 46-летний житель Кривого Рога, и легковушка Peugeot польской регистрации.

В результате столкновения от полученных травм на месте происшествия погибли 48-летний водитель легковушки и его 49-летняя пассажирка. Еще трое пассажиров авто получили травмы, двое из них в тяжелом состоянии госпитализированы.

Автобус ехал из Трускавца в Закарпатье, на момент столкновения кроме водителя в салоне находились 48 человек. Предварительно установлено, что никто из пассажиров автобуса не пострадал.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и медики. Устанавливаются количество травмированных, их диагнозы и обстоятельства. Решается вопрос об открытии уголовного производства.