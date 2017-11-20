ДТП в Харькове: следователи сообщили последние данные о продвижении расследования

Расследование резонансного ДТП на улице Сумской в Харькове находится на завершающей стадии, материалы передадут в суд в конце ноября. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, об этом сегодня, 20 ноября, рассказал начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Харьковской области Александр Умников.

«В течение месяца проведен большой объем следственных действий и экспертных исследований. Итогом этой работы стало объявление подозрений двум участникам ДТП: водителю автомобиля «Фольксваген» и «Лексус» и избрание им меры пресечения. В ходе расследования уголовного производства установлены более 30 свидетелей происшествия, все их показания проработаны, - отметил Умникова. - Следователями также изучено видео с камер наблюдения и алгоритм работы светофоров на перекрестке. Сейчас осталось провести около 8 экспертиз».

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Он подчеркнул, что материалы уголовного производства будут направлены в суд уже в конце ноября.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один - скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу.