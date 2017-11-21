В Одессе задержали члена банды, которая грабила иностранцев под видом сотрудников СБУ

В Одессе сегодня, 21 ноября, задержан участник группировки, грабившей иностранцев под видом сотрудников СБУ. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, следствием установлено, что все члены группировки входили в состав одной из патриотических организаций города.

«Днем они на различных акциях демонстрировали свою активную гражданскую позицию, а ночью превращались в беспощадных разбойников. На их счету два разбойных нападения. Сегодня полиция задержала очередного фигуранта данного дела. Теперь всем участникам группировки придется ответить за свои действия перед законом», - заявили в главке.

Отмечается, что 21 ноября задержанному фигуранту сообщено о подозрении. Мужчина был водителем - все время, пока его подельники совершали преступление, он находился за рулем своего автомобиля и наблюдал за действиями соучастников.

В отделе уточнили, что в сентябре правоохранители задержали группу злоумышленников, которые маскировались под работников СБУ и, используя макеты автоматического оружия, совершали разбойные нападения на иностранцев.

«Происшествие произошло в июле на территории Суворовского района Одессы. В полицию обратился иностранец с заявлением о том, что группа неизвестных мужчин под угрозой физического насилия завладел его автомобилем. Заявитель сообщил, что, когда он вышел из дома, к нему подошли вооруженные мужчины в форме представителей силовой структуры, силой затащили его в микроавтобус Merсedes Vito и забрали ключи от квартиры, где он проживал», – рассказали в отделе.

Угрожая «автоматами», правонарушители сообщили потерпевшему о проведении в его доме санкционированного обыска, заставили его подняться в квартиру для проведения якобы санкционированных процессуальных действий. Однако довести задуманное до конца им помешала жена потерпевшего, которая закрыла дверь с внутренней стороны на ключ.

Понимая, что завладеть имуществом в квартире не удалось, злоумышленники завладели сумкой иностранца с денежными средствами в сумме 4,2 тыс. долларов, 200 евро и 12,5 тыс. грн, документами на его Merсedes, а также ключами от указанного автомобиля.

Впоследствии похищенный автомобиль злоумышленники продали по запчастям и поделили полученные деньги.

В главке утверждают, что данное преступление был не единственный на счету группы злоумышленников. Аналогичным образом от действий разбойников пострадал еще один иностранец. Оба мужчины были частными предпринимателями и имели торговые точки на одном из крупнейших одесских рынков.

Сейчас мужчине, который с помощью своего транспортного средства способствовал совершению преступления, сообщается о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: части 5 статьи 27 и частью 2 статьи 187 – пособничество в разбойном нападении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк заявил, что в Одессе полиция обыскивает принадлежащий руководителю общественного движения «За всю Одессу» автомобиль, на котором совершено разбойное нападение на иностранца. По словам Форостяка, также задержан один из активных участников группировки, который разыскивался военной прокуратурой за дезертирство.