Адвокат Зайцевой о кровавом ДТП в Харькове: правила нарушили оба водителя

Адвокат Елены Зайцевой Юлия Козырь заявила, что экспертиза, проведенная по делу харьковского ДТП, показала, что правила дорожного движения нарушили оба участника аварии – и Зайцева, и водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов.

"Была проведена экспертиза по делу, которая определила, что правила дорожного движения нарушили оба водителя", - сказала она в комментарии "Украинской правде".

Поэтому избрание меры пресечения для Дронова в виде содержания под стражей без возможности внесения залога адвокат назвала "адекватным и справедливым решением".

Козырь добавила, что подозреваемая в совершении смертельного ДТП Зайцева продолжает находиться в СИЗО.

"Она в СИЗО, мера пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога – избрана до 16 декабря. Мы постоянно видимся, готовимся к следственным действиям, которые постоянно проходят", - сказала Козырь.

По словам адвоката, Зайцева участвовала в "двух или трех допросах и следственном эксперименте с участием обоих участников ДТП.

Кроме того, по делу назначили еще одну экспертизу для выявления опиатов в моче Зайцевой на момент ДТП.

"Назначена химическая экспертиза, но результатов нет еще. Были использованы те же образцы, которые принимали в тот же день. Когда они будут, это только следователь знает", - сказала Козырь.

Адвокат прогнозирует, что следственные действия завершатся до конца года.

"По моему субъективному мнению, до конца декабря должны быть закончены следственные действия, потому что очень быстро все происходит. Очень быстро проходят все экспертизы, просто мгновенно фактически все происходит", - сказала Козырь.

На вопрос, будет ли защита ходатайствовать об изменении меры пресечения после истечения срока предварительного пресечения в виде ареста, адвокат сказала: "Не могу еще сказать. Нет пока окончательной позиции по этому".

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На просьбу потдтвердить информацию, распространенную в СМИ, о том, что семья Зайцевой якобы продала квартиру в Харькове и выплатила пострадавшим по 50 тысяч гривень, Козырь сказала, что не знает, что происходит с собственностью семьи ее подзащитной, но заверила, что семья Зайцевых помогает всем пострадавшим.

"Купля-продажа недвижимости или других каких-то материальных ценностей семьи – я не интересуюсь этими вопросами, потому что это не имеет никакого отношения к расследованию. Относительно того, что семья действительно оказывает материальную помощь абсолютно всем пострадавшим – это правда. Перечисляются средства на лечение и другие нужды в некоторые благотворительные фонды, в фонды при больницах, где лечились пострадавшие", - сказала адвокат.

Она подчеркнула, что семья, несмотря на то, что еще не установлен виновник ДТП, делает это по доброй воле, потому что "скорбит и соболезнует".

Напомним, 18 октября в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.