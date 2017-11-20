Появились фото залитого цементом Вечного огня в Киеве

Опубликованы фото поврежденного Вечного огня в Парке славы. Кроме того, полиция обнаружила на месте инцидента крест.

"На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли крест, который правонарушители уставили в залитый бетоном Вечный огонь", - говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

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Правоохранители также сообщили, что на месте происшествия работала полиция, газовая служба и кинологи.

"Согласно результатам проверки, будет дана правовая квалификация происшествия", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что полиция проверяет наличие записей камер видеонаблюдения. Решается вопрос об открытии уголовного производства.