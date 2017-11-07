"Позорный пример неуважения к истории": в Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь (фото)

В ночь с 6 на 7 ноября неизвестные злоумышленники залили цементным раствором Вечный огонь в парке Вечной Славы в столице. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, сообщение о происшествии поступило на диспетчерскую линию 102 сегодня утром.

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Полиция сразу прибыла на место происшествия. Было выявлено 8 ведер, в которых злоумышленники принесли раствор цемента. На месте работает следственно-оперативная группа Национальной полиции, кинологи и газовая служба. Заместитель председателя КГГА Алексей Резников выразил надежду, что полицейские установят личности злоумышленников, и они будут наказаны.

«Подобные акты вандализма - позорный пример неуважения к истории и памяти героев. Уверен, что вандалам не избежать ответственности. Мы надеемся, что правоохранители оперативно установят тех, кто это сделал. И все городские службы, которые будут нужны, поспособствуют этому, а записи с камер видеонаблюдения помогут установить личности преступников», - сказал он.