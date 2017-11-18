Застройщик объяснил причины обвала плит на недострое в Киеве, очевидцы сообщают о пострадавших

Обвал недостроенного здания в Киеве на Воздвиженке произошел из-за слабой страховой конструкции, что привело к обвалу плит, объснили в Украинской государственной строительной компании Укрбуд.

Как пишет Новое время, в результате инцидента незначительную травму получил один из рабочих стройплощадки. Согласно письму от Укрбуда, пострадавший поцарапал бровь, от помощи медиков он отказался.

"При заливке плиты перекрытия в строящемся доме не выдержала опалубка, что привело к обрушению этой плиты", - пояснил застройщик.

В компании добавили, что скорую помощь на место обвала вызвали жители соседних домов. Впоследствии на место событий приехала полиция.

Официальная причина обвала пока еще выясняется. Сейчас застройщик предполагает, что вероятной причиной стал производственный дефект одного из элементов опалубки.

Опалубка – это временная надстройка поверх основной поверхности, которая служит формой для заливки раствора.

Очевидцы обрушения перекрытий квартир на Воздвиженке в Киеве сообщают, что по меньшей мере один человек пострадал в результате инцидента, сообщает Громадське.

«Оно сложилось, как карточный домик здание», — жительница киевской Воздвиженки рассказывает об обвале на строительстве неподалеку от ее дома pic.twitter.com/hNQwHGBzWn — Hromadske.UA (@HromadskeUA) November 18, 2017

«Я вышла на балкон — живу неподалеку. И услышала уже такой шум. Честно говоря, я подумала, что упал строительный кран, который недалеко от наших домов», — сказала женщина.

На место прибыли спасатели, но их не пустили на территорию объекта. Строители начали расчищать обвал.

Спасателей, которых вызвали после обрушения недостроя на Воздвиженке, не пускают внутрь pic.twitter.com/KIlQ5kwIdk — Hromadske.UA (@HromadskeUA) November 18, 2017

«Мы приехали по вызову. Но нас не пускают внутрь. Там говорят, что у них все спокойно», — сказал в комментарии спасатель Александр.

Напомним, утром в субботу, 18 ноября, на столичной Воздвиженке обрушились перекрытие недостроенного объекта компании Укрбуд.