Второго фигуранта кровавого ДТП в Харькове привезут на место аварии (видео)

Участник харьковской аварии Геннадий Дронов в суде будет оспаривать свое пребывание под стражей.

Сегодня, по данным СМИ, на месте ДТП состоится уже третий следственный эксперимент именно с участием водителя Volkswagen Touareg.

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"Будут ли привлекать водителя Lexus Елену Зацеву, которая, собственно, и выехала на тротуар, где сбила 11 человек, не сообщают", - говорится в сюжете.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Дронову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.

Напомним, 18 октября в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

20 октября суд взял на два месяца под стражу Зайцеву. 6 ноября подозрение в совершении ДТП объявили Дронову.