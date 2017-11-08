Смертельное ДТП в Харькове: суд избирает меру пресечения для второго участника аварии

В Харькове суд начал процес избрания меры пресечения для второго участника смертельного ДТП на Сумской – водителя «Таурега» Геннадия Дронова, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что после автотехнической экспертизы и допроса свидетелей, полиция считает, что мужчина за рулем Touareg, как и Елена Зайцева выехал на перекресток на желтый свет.

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Следствие потребует ареста Дронова, передать в суд дело об аварии, в которой погибли 6 человек правоохранители предпочитают уже до конца этого месяца. Сейчас проводятся дополнительные экспертизы.

Как сообщал УНИАН ранее, в Харькове второй подозреваемый в причастности к смертельному ДТП на улице Сумской, водитель автомобиля «Фольксваген Туарег» ГеннадийДронов заявляет о желании принять участие в следственном эксперименте.

Напомним, 18 октября в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, что двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

20 октября суд взял на два месяца под стражу Зайцеву. 6 ноября подозрении в совершении ДТП объявили Дронову.