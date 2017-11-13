Центр Киева остался без света: ремонт займет 12 часов
Электричества нет на улицах Владимирская, Десятинная, Крещатик, Маложитомирская, Костельная, Михайловская и других.
Центральные улицы Киева остались без электроэнергии в связи с аварийным отключением в сети. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на контакт-центр "Киевэнерго".
По сообщению компании, электричества нет на улицах Владимирская, Десятинная, Крещатик, Маложитомирская, Костельная, Михайловская, Михайловская площадь, Лютеранская, Трехсвятительская, Майдан Незалежности.
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"Сейчас персонал "Киевэнерго" работает над устранением повреждения оборудования. Ориентировочное время возобновления электроснабжения - 12 часов", - сказали в контакт-центре.
Ранее из-за искателей лома сразу три села на Днепропетровщине остались без света.