Центр Киева остался без света: ремонт займет 12 часов

Центральные улицы Киева остались без электроэнергии в связи с аварийным отключением в сети. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на контакт-центр "Киевэнерго".

По сообщению компании, электричества нет на улицах Владимирская, Десятинная, Крещатик, Маложитомирская, Костельная, Михайловская, Михайловская площадь, Лютеранская, Трехсвятительская, Майдан Незалежности.

Читайте такжеНочью на Украину обрушилась буря: ветер повалил деревья, почти 200 населенных пунктов обесточены (фото, видео)

"Сейчас персонал "Киевэнерго" работает над устранением повреждения оборудования. Ориентировочное время возобновления электроснабжения - 12 часов", - сказали в контакт-центре.

Ранее из-за искателей лома сразу три села на Днепропетровщине остались без света.