На Житомирщине после ужасного ДТП спасатели деблокировали из авто водителя и двух погибших пассажиров

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 12 ноября в 15:15 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей в дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на 13 км автодороги «Новоград-Волынский – Полонное».

Выяснилось, что вблизи села Ухватов Барановского района Житомирской области микроавтобус Mercedes съехал в кювет и, ударившись об дерево, перевернулся на бок. В нем находилось четверо людей. До прибытия спасателей одному пассажиру, который получил незначительные травмы, выбраться из автомобиля помогли очевидцы происшествия.

От удара о препятствие еще двое пассажирок и водитель микроавтобуса оказались зажатыми конструкциями авто. Пользуясь гидравлическим инструментом, специалисты осторожно розжали часть автомобиля, на которую пришелся удар. Сначала они достали водителя, а уже затем - двух женщин. Как выяснилось, от триманих травм пассажирки погибли на месте.

Пострадавших госпитализировали в Барановской центральной районной больницы с травмами различной степени тяжести.

Сейчас медики оказывают им необходимую помощь. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.