Uber перестанет отслеживать пользователей после поездки

Компания Uber выпустит обновление, после которого приложение перестанет отслеживать местоположение клиентов напротяжении пяти минут после завершения поездки.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу службы безопасности компании Джо Салливана.

Об изменении настроек, которые позволят клиентам Uber делиться своей геолокацией только во время использования приложения, компания объявит позднее во вторник, 29 августа.

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На следующей неделе обновленную версию приложения получат пользователи iPhone. Об обновлении приложеия для пользователей Android представитель компании пока не уточнил.

По словам Салливана, обновление не связано с изменениями в руководстве компании.

В компании объяснили, что отслеживали данные после окончания поездки для безопасности пользователей, однако, эта инициатива подвергалась критике и обвинениям в нарушении конфиденциальности.

Салливан отметил, что Uber допустил ошибку, попросив у пользователей больше информации, но не объяснив, зачем нужны эти данные.

По его словам, Uber всегда был привержен вопросам конфиденциальности своих клиентов, однако испытывал "недостаток опыта" в этой сфере.

Как сообщал УНИАН, глава компании Apple Тим Кук угрожал удалить приложение Uber из App Store на личной встрече с главой компании Трэвисом Калаником. Одна из главных претензий к Uber заключалась в том, что у создателей сервиса есть возможность отслеживать местоположение своих клиентов после окончания поездки.