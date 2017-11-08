Если бы Окуева была под охраной, пострадавших было бы больше - глава Нацполиции

20:38, 08 ноября 2017
Происшествия
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Князев назвал нонсенсом предположение о наличии или отсутствии физической охраны у Амины Окуевой.

Князев: Преступникам вообще не было интересно, сколько людей они убьют / Фото УНИАН

Руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев утверждает, что если бы Амину Окуеву охраняли, то пострадавших было бы больше. Об этом он сказал в интервью Громадське.

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"При наличии физической охраны в момент совершения преступления, потерпевших было бы больше. Когда расстреливали автомобиль, преступникам вообще не было интересно, сколько людей они убьют. Они стреляли именно в тот автомобиль, который был их целью. Поэтому эти инсинуации о наличии или отсутствии физической охраны, вертолетов или квадрокоптеров - чушь", - сказал Князев.

Как сообщал УНИАН, 30 октября автомобиль добровольцев АТО Окуевой и ее супруга Осмаева, бывшего командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, обстреляли на железнодорожном переезде возле Глевахи (Киевская область). Окуева погибла, ее муж получил ранения.

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Теги: #Нацполиция#убийство Амины Окуевой