На найденном возле места убийства Окуевой автомате остатков ДНК не обнаружили

Пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович заявил, что автомат, который был найден неподалеку от места убийства известной украинской активистки и добровольца АТО Амины Окуевой, направлен на баллистическую экспертизу, отпечатков пальцев или остатков ДНК на нем не обнаружено.

Об этом Жукович сообщил в комментарии агентству УНИАН.

«Сейчас в (Киевской - УНИАН) области продолжаются оперативно-профилактические отработки по уменьшению количества уголовных преступлений. Мы отрабатываем всю территорию области, и каждый день у нас есть определенное количество оружия, которое мы изымаем», - сообщил он.

Читайте также"Ни одна пуля не попала в бронежилет": Осмаев поделился деталями убийства Окуевой

По словам Жуковича, автомат, который был найден неподалеку от места убийства Окуевой, не является исключением из этого правила. «Просто следователи в этом случае считают, что он может быть причастен к расстрелу автомобиля (в котором находились Окуева и ее муж Адам Осмаев - УНИАН), поэтому к нему такое пристальное внимание... Он был найден на открытой местности, то есть не в помещении и не в доме», - сказал пресс-секретарь полиции Киевской области.

«Это автомат под калибр 5,45 мм. Он сейчас направлен на проведение баллистической экспертизы, и пока результатов этой экспертизы у нас нет. Мы не можем четко сказать, что именно этот автомат был задействован в расстреле. Ничего больше на нем не найдено - ни отпечатков, ни остатков ДНК», - сказал Жукович.

Как сообщал УНИАН, 30 октября автомобиль добровольцев АТО Окуевой и ее мужа Осмаева, бывшего командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, обстреляли на железнодорожном переезде у Глевахи (Киевская область). Окуева погибла, ее муж был ранен.

1 ноября Окуеву похоронили в Днепре рядом с командиром международного батальона имени Джохара Дудаева Исой Мунаевым.

7 ноября внештатный советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что следователи в рамках расследования убийства Окуевой нашли автомат, из которого расстреляли автомобиль, в котором находились супруги, и якобы на нем были следы ДНК того человека, который им пользовался.