В Харькове неизвестные облили краской памятник воинам УПА (фото)

В Харькове неизвестные злоумышленники облили красной краской памятник воинам Украинской повстанческой армии (УПА). Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, памятник в парке «Молодежный» на улице Пушкинской облили сегодня ночью, 14 октября.

Читайте такжеОколо 100 тысяч бойцов действовали в рядах УПА, 75-я годовщина создания которой отмечается сегодня в УкраинеИнформация о происшествии поступила в Киевский отдел полиции около 12.00. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В полицию с заявлениями по данному факту никто из граждан не обращался.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Полицией устанавливаются лица, причастные к правонарушению.

Как сообщал УНИАН, памятник воинам УПА в Харькове было установлен в 1992 году. С 2006 года вандалы несколько раз ломали или повреждали монумент. 9 декабря 2014 года неизвестные взорвали памятник.