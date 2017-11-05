В синяках и со связанными руками: в Киеве нашли убитого в собственной квартире мужчину

В Киеве 4 ноября в квартире на улице Полярной правоохранители обнаружили тело 45-летнего мужчины со связанными руками и ногами. На теле погибшего многочисленные синяки от побоев. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Вчера около 23:40 на спецлинию "102" позвонила 41-летняя местная жительница и сообщила, что четвертый день не может связаться с бывшим мужем. Поэтому она вместе со свекровью наведалась в его квартиру, где обнаружила хозяина мертвым. При этом отметили, что в квартире все перевернуто", – говорится в сообщении.

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На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы Оболонского и Главного управлений полиции.

По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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