Смертельное ДТП на Ривенщине: столкнулись и загорелись грузовики, которые перевозили легковые авто (фото, видео)

В Ривненской области вблизи с. Белая Криница на автодороге Киев-Чоп столкнулись два грузовика, которые перевозили легковые авто. Происшествие произошло 3 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ровенской области.

Два грузовика марки DAF, которые перевозили легковые автомобили столкнулись, в результате чего в одной из грузовиков загорелся салон кабины, которые затем перевернулся на легковые автомобили.

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«После локализации пожара с помощью спецоборудования спасатели деблокировали тело погибшего водителя грузовика, которого при столкновении зажало в автомобиле», - говорится в сообщении.

Огнем уничтожено: кабина водителя, моторный отсек ватажного автомобиля DAF, 6-ть легковых автомобилей марки "Hyundai Tucson". Сейчас обстоятельства данного происшествия выясняют правоохранители.