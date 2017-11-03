В Днепровском районе Киева полиция задержала мужчину с гранатой. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Андрей Крищенко.

«Буквально несколько часов назад задержали в Днепровском районе мужчину. У него была граната - нашли», - заявил он.

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По словам Крищенко, такие «находки» столичная полиция обнаруживает фактически каждый день.

Ранее сообщалось, что в Киеве пассажир такси выбросил из окна гранату.