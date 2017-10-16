В Киеве пассажир такси выбросил из окна гранату

В столице полиция задержала пассажира такси, который выбросил гранату из окна автомобиля. Об этом сообщает полиция Киева на своей странице в Facebook.

Отмечается, что во время патрулирования территории Деснянского района столицы оперативники полиции охраны заметили, как из салона автомобиля «Ланос» мужчина выбросил гранату. Правоохранители немедленно остановили транспортное средство и вызвали следственно-оперативную группу.

«На месте происшествия задержали 27-летнего пассажира такси. Мужчина объяснил правоохранителям, что, когда он заметил автомобиль с полицейскими, решил избежать ответственности за незаконное хранение боеприпасов, поэтому и выбросил гранату», - говорится в сообщении.

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По данному факту следственный отдел Деснянского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Изъятую гранату и запал к ней направили на экспертное исследование. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. 27-летнему киевлянину грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Одессе во время конфликта мужчина взорвал гранату.