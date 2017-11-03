Задержан подозреваемый в убийстве мужчины, тело которого нашли возле убитого Самарского - полиция

18:16, 03 ноября 2017
Происшествия
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По словам пресс-секретаря, по результатам следственно-оперативных действий установлено, что в одной из квартир дома по ул. Первомайской между гостем и 27-летним владельцем квартиры произошел конфликт, который перерос в драку.

фото Facebok Тетяни Погукай

Мужчину, тело которого нашли возле убитого председателя фракции «БПП» в Северодонецком горсовете Сергея Самарского, могли лишить жизни в результате конфликта, переросшего в драку.

Об этом сообщила начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

«Сегодня в Северодонецке сотрудниками полиции во время отработки территории города, возле дома № 28 по улице Центральной, был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Полицией уже установлено и задержано лицо, подозреваемое в совершении преступления», - написала она.

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По словам пресс-секретаря, по результатам следственно-оперативных действий установлено, что в одной из квартир дома по ул. Первомайской между гостем и 27-летним владельцем квартиры произошел конфликт, который перерос в драку.

«Владелец помещения нанес гостю телесные повреждения, от которых тот скончался. Чтобы избавиться от тела, злоумышленник вытащил пострадавшего из квартиры и личным автомобилем вывоз и оставил тело возле дома № 28 по пр. Центральному г. Северодонецка», - сообщила Погукай.

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Как сообщал УНИАН, тело Самарского нашли сегодня в 00.30 ночи с признаками насильственной смерти, у него разбита голова. Точную причину смерти полиция пока не называет, поскольку идет работа судебных медиков.

Ранее Погукай заявила, что главной версией убийства депутата рассматривается его политическая деятельность.

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