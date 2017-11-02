Семь человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в Львовской области (фото)

Семь человек госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса в Львовской области. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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"2 ноября в 16:04 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на автодороге Львов – Рогатин вблизи с. Залесье Перемышлянского района, произошло столкновение автомобиля KIA с пассажирским автобусом Mercedes-Benz. В автобусе, который курсировал по маршруту "Львов – Великие Глибовичи", находилось предварительно 29 человек. В результате ДТП пострадало 7 человек", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели с помощью гидравлических ножниц деблокировали водителя, зажатого между конструкциями легковушки. С помощью медицинских носилок пострадавшего через заднее сиденье вынесли из автомобиля.

6 пострадавших пассажиров из автобуса госпитализированы в медицинские учреждения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.