В киевском парке мужчина повесился на собственном ремне
11:11, 01 ноября 2017Происшествия
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Мужчине около 30 лет, он повесился на собственном ремне, спрыгнув с колеса.
Правоохранители устанавливают личность погибшего / the-city.kiev
В Киеве в Уманском парке ночью повесился человек. Об этом сообщает "Эспрессо".
По предварительным данным, мужчине около 30 лет, он повесился на собственном ремне, спрыгнув с колеса.
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К тому же в полиции рассказали, что перед самоубийством мужчина по неизвестным причинам снял сапоги. Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего.
Как сообщал УНИАН, на Кировоградщине демобилизованный АТОшник повесился после визита в райотдел полиции.
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