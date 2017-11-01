В киевском парке мужчина повесился на собственном ремне

11:11, 01 ноября 2017
Происшествия
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Мужчине около 30 лет, он повесился на собственном ремне, спрыгнув с колеса.

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В Киеве в Уманском парке ночью повесился человек. Об этом сообщает "Эспрессо".

По предварительным данным, мужчине около 30 лет, он повесился на собственном ремне, спрыгнув с колеса.

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К тому же в полиции рассказали, что перед самоубийством мужчина по неизвестным причинам снял сапоги. Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего. 

Как сообщал УНИАН, на Кировоградщине демобилизованный АТОшник повесился после визита в райотдел полиции.

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Теги: #в парке повесился мужчина#самоубийца в парке