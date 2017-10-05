На Кировоградщине демобилизованный АТОшник повесился после визита в райотдел полиции (видео)

Мужчину обвинили в избиении собственной жены. Как утверждают родные, его забрали полицейские и более суток пытали, выбивая признание.

Бывший АТОшник не стал доказывать свою невиновность и через несколько дней покончил с собой.

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Собственное расследование провели товарищи погибшего сослуживца и пришли под райотдел полиции с его результатами.

В областной полиции факт самоубийства мужчины подтвердили. Информацию о пытках участника АТО полицейскими пока не комментируют, ссылаясь на служебное расследование.

«Факт относительно самоубийства подтверждаем. Человек обоснованно подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений своей гражданской жене. В связи с поданным заявлением мамой умершего о якобы неправомерных действий со стороны сотрудников полиции начато служебное расследование», - сообщила в комментарии сайту DOZOR спикер областной полиции Виталина Бевзенко.