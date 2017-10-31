В Николаеве работник водоканала с лопатой набросился на прохожего (видео)

В Николаеве нетрезвый сотрудник коммунального предприятия "Николаевводоканал" с лопатой напал на прохожего. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

В полиции рассказали, что на ул. Космонавтов нетрезвый сотрудник коммунального предприятия приставал к прохожим и лопатой избил мужчину, который сделал ему замечание.

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"По заключению медицинского освидетельствования, в момент инцидента правонарушитель находился в состоянии опьянения. Кроме того, ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы, которые установят степень тяжести полученных потерпевшим телесных повреждений", - говорится в сообщении полиции.

Следователи квалифицировали инцидент, как хулиганство, начато уголовное производство по ч.1 ст.296 УК Украины. За совершение хулиганских действий мужчине грозит наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до пяти лет.

В пресс-службе ГКП «Николаевводоканал» сообщили, что по факту нападения сотрудника на прохожего проводится служебное расследование.