В сети появилось видео вооруженного нападения на избирательный участок на Днепропетровщине

В полиции обнародовали видео с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано нападение вооруженных людей на избирательный участок в селе Майское Днепропетровской области. Видео опубликовано в YouTube полицией области.

Установлено, что 29 октября около 18:30 на избирательный участок в с. Майское Синельниковского района Днепропетровской области зашли 24 человека, которые повредили имущество, бросили дымовые шашки и пытались повредить избирательную документацию, в том числе урны с бюллетенями.

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Полицейским, которые охраняли избирательный участок, удалось оттеснить их на улицу, после чего злоумышленники скрылись на автомобилях. Во время нападения телесные повреждения получили три сотрудника полиции.

Несмотря на это, правоохранители не дали нападающим возможности сорвать избирательный процесс на участке - все бюллетени были сохранены, комиссия продолжила свою работу. В ходе объявленного по области плана «Перехват» злоумышленников разыскали и доставили в отделение полиции. Во время обыска их автомобилей было изъято большое количество оружия.