Задержана женщина, которая в театре ударила молотком бойца АТО

В Днепре задержали Марину Меньшикову, которая ударила молотком участника АТО, бойца полка спецназначения «Днепр-1» Константина Кравченко, на спектакле в Оперном театре. Об этом "Радио Свобода" в пятницу сообщили в областной полиции.

По данным правоохранителей, подозреваемая доставлена в райотдел полиции. Шевченковский районный суд Днепра должен избрать ей меру пресечения. Против женщины открыто уголовное производство за частью 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное нанесение легких телесных повреждений.

По предварительным данным, ранее женщина была в розыске, она находилась на территории аннексированного Крыма.

По информации сайта Ленинского районного суда оккупированного Крыма, 25 сентября этот суд признал Марину Меньшикову виновной в нарушении миграционного законодательства России, присудил штраф и выдворение в течение пяти дней «за пределы территории Российской Федерации».

В июне 2017 года полиция сообщала о задержании подозреваемой Меншикової, однако тогда ей всего лишь вручили уведомление о подозрении и допросили.

В октябре 2016 года полиция Днепра возбудила уголовное производство за инцидент с участником боевых действий на Донбассе в театре оперы и балета. По данным полиции, инцидент произошел в антракте спектакля: на балконе одна из пророссийски настроенных посетительниц спектакля, увидев бойца в форме, набросилась на него с молотком. Боец был в театре вместе с женой. По словам свидетелей, женщина кричала что-то про «русский мир» и нецензурно обругала бойца и его жену».

Как рассказали в полиции, орудие преступления – молоток – у женщины изъяли. Кроме того, в сумочке у нее обнаружили кухонный нож. Участник боевых действий получил легкое ранение в голову, его госпитализировали.

Инцидент имел продолжение. Из театра оперы и балета, где произошел инцидент с избиением участника боевых действий, освободили артистку хора Екатерину Фондуроко, которая в социальных сетях писала сообщение в поддержку действий нападающей.