"Радикал" Мосийчук пришел на эфир выпивший и со скандалом покинул студию (видео)

В эфире проекта «Zіткнення» народный депутат Игорь Мосийчук покинул студию посреди прямого эфира, обвинив Инну Богословскую в спекулировании историей его заключения в СИЗО.

Богословская отметила, «что не стоит допускать в студию людей, от которых пахнет алкоголем», передает ZIK.

Вероятно, что нардепа Мосийчука разозлил вопрос Богословской о финансировании Радикальной партии олигархом Ринатом Ахметовым.

Зато, как утверждал нардеп-радикал Мосийчук, он не молчал, даже находясь в Лукьяновском СИЗО.

«Кто молчал, кто молчал? Я в Лукьяновском СИЗО сидел, я не молчал даже в Лукьяновском СИЗО!»,– подчеркнул нардеп и заявил, что уходит из эфира, потому что, по его мнению, он спланирован.

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В ответ на это госпожа Богословская отметила, что не стоит допускать в студию людей, от которых пахнет алкоголем.

Реагируя на обвинения Игоря Мосийчука относительно спланированного эфира, ведущая программы Роксана Руно отметила, что журналисты программы действительно готовятся к эфиру, однако они очерчивают исключительно темы, но отнюдь не вопрос.

Нардеп Мосийчук, вернувшись в студию, таки признался, что перед приходом на «Zіткнення» он употреблял алкоголь.

«Относительно того, что сказала Инна Германовна, это действительно соответствует действительности. Я только что приехал с приема армянского посла, как руководитель группы дружбы Армения – Украина, я пригубил шампанского, всего хорошего»,– добавил Мосийчук и в очередной раз покинул студию «Zіткнення».